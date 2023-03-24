«За счет эффектов диджитализации отрасль станет менее затратной, но более качественной»

Строительная отрасль, по утверждению кубанских властей, является одним из флагманов цифровизации в Краснодарском крае. Директор департамента автоматизации федерального девелопера «Неометрия» Денис Бида рассказал «Ъ-Кубань» об эффекте применения IT-технологии при строительстве жилья в регионе.



Денис Бида

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«В последние несколько лет строительные компании активно идут в "цифру". В Краснодарском крае этот процесс дополнительно стимулирует высокий уровень миграции в регион. Доля иногородних покупателей недвижимости на Кубани постоянно растет — в прошлом году она составила в среднем 60–70% в зависимости от города. Это жители Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, республик Татарстана и Башкортостана, Тюменской и Челябинской областей, а также других субъектов РФ и ближнего зарубежья. Благодаря развитию цифровых технологий непосредственное присутствие покупателя теперь необязательно, выбор объекта и сделка часто проходят дистанционно.

При этом эффективно внедрять цифровые решения в строительную отрасль региона мешает высокая стоимость отдельных технологий. Зачастую цена продукта не соответствует эффекту от его применения. Вторая проблема, на мой взгляд,— недостаточная цифровизация поставщиков услуг. Кроме того, ощутима нехватка квалифицированных кадров для работы с IT-продуктами.

Еще пару лет назад считалось, что построить дом можно без применения диджитал-решений, а вот для продаж лучше использовать цифровые продукты. Сейчас ситуация изменилась. Строительная отрасль информатизируется по трем направлениям — строительство, продажи и инфраструктура.

При проектировании создаются цифровые двойники зданий — трехмерная визуализация объекта недвижимости во всех подробностях: архитектура, конструктив, электрика, канализация, водоснабжение, инфраструктура. Это позволяет точнее рассчитать бюджет, уменьшить стоимость квадратного метра, сократить сроки строительства, а также предотвратить ошибки при проектировании и возведении зданий.

С внедрением IT-технологий усилился контроль всех этапов строительства. Для этого используются цифровые графики, мобильные приложения для строителей и сотрудников компаний, план-графики с автоматическим расчетом опережения или отставания по проекту. Кроме того, автоматизация позволяет покрыть больше объектов недвижимости квалифицированными кадрами. Некоторым специалистам не обязательно находиться прямо на стройке — один сотрудник может одновременно контролировать несколько проектов в дистанционном режиме.

К позитивным моментам цифровизации строительной отрасли я отношу развитие отечественного софта, который на рынке действительно востребован, возможность использования ресурсов других регионов, а также внедрение IT-решений в госсекторе, что ведет к улучшению взаимодействия с участниками рынка.

В ближайшем будущем за счет нефинансовых эффектов диджитализации (достоверность, контроль, уберизация, аналитика и принятие решений на основе данных) строительство станет менее затратным, но более качественным и быстрым».

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