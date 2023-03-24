«Вий», «Хлебозавод» и «Хроники катастрофы»

В предстоящие выходные, 25 и 26 марта, на площадках Ижевска покажут мистические драмы, нуар-кабаре и классические спектакли, а также прочитают лекцию о черном юморе. Жителей и гостей города приглашают на показ старой американской комедии с комментариями психолога. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Какие покажут спектакли?

25 марта в 18:00 Театр юного зрителя покажет спектакль «Евгений Онегин. История Татьяны». Главным образом спектакля станет Татьяна Ларина, ее мечты и сны, а также осмысление того, какую роль в ее жизни сыграл Евгений Онегин. Зрители услышат легкий слог и погрузятся в тайны пушкинского текста. Стоимость — 500 руб.

Государственный русский драматический театр Удмуртии 25 марта в 18:30 покажет спектакль «Вий / За чертой». Главная мысль постановки — зло вовсе не то, чем кажется, а просто иной мир с другими правилами. Однако настоящее зло внутри самого человека, и только от него зависит, выберется демон наружу или нет. Стоимость билета на спектакль начинается от 500 руб.

Центр современной драматургии и режиссуры 25 марта в 19:00 представит спектакль по стихам и пьесе московского поэта Алексея Олейникова «Хлебозавод». Триллер расскажет о жизни старшеклассников в современной России, где все видится не таким, какое есть на самом деле. Так, рядовая экскурсия на хлебозавод превратилась в мистическое действо. Стоимость билета на спектакль начинается от 330 руб.

25 марта в 19:00 «Догма» на сцене «Открытого офиса» читает пьесу «Первый хлеб», герои которой — обычные люди, живущие в очень маленьком городе на реке. В центре спектакля окажется поколение молодых людей, у которых как будто нет почвы под ногами, а быть свободным — невиданная роскошь, позволить которую себе может только острая на язык бабушка Нурия. Каждый зритель сам решает, сколько готов заплатить за спектакль. Для посещения необходима запись.

В театре «Птица» 26 марта в 18:00 состоится премьера мистической драмы «Гибнет хор». Автор пьесы Ася Волошина изучила материалы первой мировой войны по письмам солдат и создала историю, состоящую из жизней разных людей тех лет. Главные герои, врач и медсестра, едут на фронт и в долгой совместной поездке многое открывают в себе и в другом человеке. Мистика истории заключается в присутствии в нашей жизни тех, перед кем мы испытываем острое чувство вины, которое пытается заглушить главный герой. Стоимость билетов — 500 руб.

26 марта в 19:00 Центр современной драматургии и режиссуры представит спектакль театра Les Partisans в жанре нуар-кабаре с приглашенными артистами и музыкантами «Дзен-Кабаре». Спектакль проведет зрителей сквозь время и реальность в глубины человеческого сознания. Здесь покажут фокусы, выступят с музыкальными номерами и расскажут анекдоты с притчами — все, что позволит небесполезно провести вечер. Стоимость билетов — от 330 руб.

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Где пройдут творческие встречи и лекции?

25 марта в 15:00 в выставочном салоне «Оранжерея искусств» пройдет мастер-класс по абстрактному экспрессионизму. Участники погрузятся в творческий эксперимент и будут создавать картину в технике акрилом с «фрагментами желаний». Стоимость мероприятия — 1 тыс. руб., необходима предварительная запись.

Центр современной драматургии и режиссуры 25 марта в 17:30 проведет лекцию, в рамках которой кандидат филологических наук Александр Лаврентьев расскажет об этике и эстетике черного юмора. Лекция пройдет перед показом рейв-страшилки «Хлебзавод». Вход на лекцию — 150 руб.

26 марта в «Сегодня можно» жителей и гостей Ижевска приглашают на квартирник. Гостей ждет живая музыка от исполнителей различных жанров, выставка художников, фотографов и моушн-дизайнеров с DJ. Стоимость входа начинается от 300 руб.

26 марта в 14:30 в библиотеке имени Маяковского состоится просмотр фильма «Миссис Даутфайр» с комментариями психолога Юлии Филимоновой. На главного героя старой американской комедии Дэниеля Хиларда неприятности сыплются, как из рога изобилия: он теряет работу, от него уходит жена и после развода ему позволено видеть детей всего раз в неделю. Однако мужчина не теряется и нанимается к собственной жене в домработницы. Гостям мероприятия предлагают принести с собой кружку и что-нибудь к чаю.

Где пройдут выставки?

25 марта в 16:00 в Музее искусств пройдет экскурсия «Хроники катастрофы» по выставке Меера Аксельдора «Чтобы помнили». Позднее, в 18:00, здесь же состоится экскурсия «Форма. Свет. Цвет» по выставке «Неизвестное искусство».

26 марта в 16:00 Музей искусств проведет экскурсию «Мрачный язык Франсиско Гойи» по выставке «Чтобы помнили».

В выставочном центре «Галерея» первый персональный проект «Се Человек» представляет молодой художник Андрей Зайцев. В экспозицию вошла живопись и графика в направлении реалистического искусства, а главной темой работ стало — изображение человека, как венца творения.

В Музее искусств в выходные открыта выставка «О мире женском и мужском», посвященная предметам быта городских и сельских мужчин и женщин XIX–начала XX века. Экспозиция включает пять частей: образ русского землепашца, жизнь русской крестьянки, в гостях владелицы усадьбы, в покоях утонченного дворянина и иллюстрации к произведениям знаменитых писателей, в том числе Пушкина, Тургенева, Толстого и Чехова.

Подготовила Софья Лямина