Ваге Григорян: «Однако бизнес всегда найдет себе дорогу, главное - не мешать»

- Производят ли в России табак?

Если Вас интересует, выращивают ли табачный лист в РФ – да, но совсем немного. У нас есть пригодные для произрастания климатические зоны: Крым, Краснодарский Край, Юга Воронежской и Саратовской областей, Ставропольский край, Астраханская область. Сейчас все чаще слышно, о необходимости возрождения этого направления, но это достаточно трудозатратный процесс, требующий финансовых вложений, так как отрасль, в промышленных масштабах, сошла на нет после распада СССР, хотя прямых запретов и регулирования в ней не было.

- Какой табак ценится больше всего в России, из какой страны завозится такой табак, логистика поставок

Российский курильщик больше приучен к Американским и Азиатским табакам. Но не стоит забывать, что готовая табачная мешка – это смесь из 3-15 различных видов и типов сырья. По моей информации больше всего поставок в РФ производится из Бразилии, Индии, Пакистана и Индонезии. Также осуществляется импорт из Зимбабве, Ирана, Азербайджана, Анголы.

Но логистика в последнее время очень затруднена. Ограничительные меры и санкции фактически закрыли наши порты для иностранных судов, следовательно, большинство прямых поставок сейчас остановлено. Однако бизнес всегда найдет себе дорогу, главное - не мешать.

-Из чего складывается себестоимость табачного изделия?

Производственные и эксплуатационные расходы, акциз и налог на добавленную стоимость, заработная плата и амортизация – вот и есть себестоимость. Если же Вы спрашиваете о материальной составляющей, то в нее будет входить, в первую очередь, табачная мешка, которая составит больше 50% этого показателя, этикет, фильтр для сигарет, сигаретная бумага, ободковая бумага, фольга, полиэтилен для пачки и для блока, и клей (чтобы скрепить это все между собой). Стоит отметить, что сейчас, с учетом логистики и сложностей с международными расчетами, себестоимость материалов выросла на 15-30%.

Также, львиной долей затрат является акцизная марка, которая независимым производителям предоставляется исключительно на условиях предоплаты или банковской гарантии. И нам, отечественным и независящим от международного капитала производителям, за 30-50 дней до начала производства необходимо размещать значительные суммы на казначейских счетах, чтобы оформить заказ, и уже после получить акциз. А это чуть больше 70 рублей за каждую мраку!

-Как в России развита табачная отрасль?

Суть вопроса мне не совсем понятна. В настоящий момент в РФ свою деятельность реализуют, как транснациональные компании, так и отечественные производители, среди которых и наша калужская табачная фабрика. Это значит, что присутствует и конкуренция и государственное регулирование: есть регулирование минимальной розничной цены на сигареты (с 1.03.2023 это 119 рублей); есть требования к молодым и отечественным компаниям, опять же, приобретать, на условиях предоплаты, акцизную марку.

Сложность работы независимых производителей состоит также в том, что нам приходится конкурировать с мировыми брендами в условиях полностью закрытых табачных витрин. Закон о запрете пропаганды табакокурения, подписанный еще в 2013 году подразумевает, что потребитель не видит пачку сигарет и осуществляет выбор исключительно по прейскуранту, и чаще всего его выбор падет на известную марку.

Что касается способа распространения, то чаще всего это происходит так - производитель продает сигареты дистрибьютору, тот осуществляет логистику и продвижение в розничные точки или более мелкими партиями в регионы.

Так что независимым производителям приходится выживать в этих непростых условиях, а мы перед собой ставим еще и амбициозные планы по развитию!

-Сравнения одних и тех же табачных изделий в разных странах. Почему такое изделие может стоить дороже в стране, где есть собственное производство

Тут всё просто – каждая страна сама устанавливает ставку акцизного сбора, НДС, регуляторные акты и законы, определяющие правила работы на рынке. Даже на постсоветском пространстве ставки акцизного сбора разнятся в разы.

-Какой действующий акциз на табачные изделия в 2023 году в России, будет ли он повышаться, и почему?

Как я уже говорил ранее, акциз на минимальное МРЦ с 1.03.2023 в нашей стране установлен в размере 71,26 за 20 сигарет (одну пачку). Каждый год на основании закона ставки акцизного сбора повышаются, но, помимо фиксированного сбора, есть еще и плавающая составляющая, привязанная к МРЦ. И, чем выше розничная стоимость пачки сигарет, установленная производителем, тем выше ставка акцизного сбора.

Например, при МРЦ равной 165, налоговая часть себестоимости составит почти 100 рублей.

Для сравнения, приведу ставки акциза в соседних странах. Акциз может варьироваться в зависимости от периода и группы розничной цены, но в среднем имеет такое значение: Армения – 28 рублей за 20 сигарет; Грузия – 26,57 рублей; Беларусь – 26,39 рублей.

Ну, а вопрос «почему», наверное, необходимо адресовать не представителю табачной индустрии.