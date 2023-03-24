Северным обходом Анапы за три месяца воспользовались 700 тысяч автомобилей

За три месяца, прошедших с момента запуска Северного обхода Анапы, трассой воспользовались 700 тыс. машин. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Как отметили в пресс-службе администрации Анапы, на Северном обходе с наступлением лет ожидается значительный рост автотрафика.

«Высокий сезон на курорте стартует в мае, и новая трасса примет на себя львиную долю транзитного потока, позволит решить наболевшую проблему с летними пробками и сделает курорт доступнее для автотуристов»,— отметил мэр Василий Швец.

Запуск нового участка федеральной автотрассы А-290 «Новороссийск — Керчь» (47-й км — 52-й км) состоялся в декабре 2022 года. Протяженность обхода составила 13,5 км. Обход включает три транспортные развязки, пять путепроводов и мостов. Интенсивность транспортного потока составляет 32 тыс. автомобилей в сутки.

Анастасия Донскова

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