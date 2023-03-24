43-летнего жителя Удмуртии приговорили к колонии за избиение своей дочери

В Удмуртии перед судом предстал 43-летний житель Камбарского района. Мужчину признали виновным в нанесении побоев своей малолетней дочери (ст. 116. 1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Ранее он уже привлекался к ответственности за нанесение побоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что нетрезвый мужчина дома ударил свою дочь 2015 года рождения по лицу. Причиной такого поступка стало стремление причинить девочке физическую боль

Суд назначил мужчине два года и семь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.