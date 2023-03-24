WSJ: Пентагон начал расследование из-за ремонта самолетов президента США

Пентагон проводит расследование в отношении некоторых сотрудников компании Boeing, которые работали с перевозящим президента США самолетами Air Force One («Борт номер один») без сертификатов безопасности, сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP

Собеседники издания отмечают, что, по предварительным данным, у 250 сотрудников компании Boeing отсутствовали или были просрочены сертификаты безопасности. При этом в одном из случаев просрочка составила около семи лет.

При этом работники, не имеющие такого документа, не должны были допускаться до работы с президентскими самолетами.

Представитель Пентагона сообщил журналистам WSJ, что военное ведомство выясняет, почему Boeing не уследил за тем, что было обновление учетных данных, которые нужны для получения доступов к самолетам, осуществляющим перевозки президента США. Boeing отказался раскрыть, сколько сотрудников компании в целом работает на таких самолетах. Но компания при этом сама уведомила Пентагон, что проблема действительно существует.

Как утверждает WSJ, операции, проблема не повлияла на график выпуска новых самолетов для Air Force One — президентского борта.

Александр Кислов