Весна на «Винзаводе»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспозициях, открытых в столичных галереях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

На «Винзаводе» в галерее XL открылась выставка Ирины Кориной «Таяние». Она, конечно, о погоде, о сегодняшней. Когда снег становится черным, появляются из-под него всякие вещи. О русской природе, ну и о «безвременье», как пишет о выставке куратор Елена Селина: «Вроде все вокруг уже тает, но никак не растает, а жители гипотетического снежного городка постепенно и привычно, цепляясь за прочно усвоенные уютные и мирные образы подсознания, начитают обживать то, что есть, и пока еще не исчезло, собирая маленькие интерьеры с традиционными "слониками" в виде грибочков, лыж и прочих милых предметов внутри зыбкой данности».

Ира выстроила «Снежный городок» — лабиринт из белых палаток, пол устлала ватой, ходишь, как на лыжах. В лабиринте — комнатки в сакральными реалиями-«штучками»: фигурки, сугробчики, прочие поделки. Корина в последнее время, знаю, увлеклась керамикой, обжигает в печи разные предметы.

Заканчивается лабиринт открытым пространством некоего «святилища», где на стене развешаны фаянсовые фигурки, отлитые Ирой: животные, монетки, куски еды, снежинки и елочки. Все то, что хранит обычно семья как память о прошлых путешествиях и сезонах.

Посетив вернисаж выставки Иры, которая, к тому же, является моей коллегой по преподавательской деятельности в ГИТИСе (ее собственной Alma Mater), я, конечно, зашел и в другие галереи «Винзавода».

Хочу отметить «11.12», где мой давний приятель Александр Шаров всегда выбирает неожиданных и актуальных экспонентов. На это раз у него архангельско-московский Алексей Азаров с проектом «Вспышки», с воспоминаниями и переживаниями прошлого. В.И. Ленин в окружении фантастических мультперсонажей, многочисленные пионерки в праздничной школьной форме, с галстучками. Чистый пин-ап!

А в галерее InArt также у давней приятельницы Ксении Подойницыной открыта персональная выставка питерца Александра Дашевского «99 luftbalons» — это такая песенка 1983 года представителей Neue Deutsche Welle. Эпоха перемен, полета. Мощная живопись и объекты, — то, что всегда отличает Дашевского.