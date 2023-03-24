Роспотребнадзор: мочить Манту можно

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев во Всемирный день борьбы с туберкулезом, который отмечается сегодня, 24 марта, рассказал о пробе Манту. Он подчеркнул, что мочить пробу можно, однако походы в бассейн или баню стоит отложить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИТАР-ТАСС Фото: ИТАР-ТАСС

Туберкулиновая проба Манту — иммунологический тест, применяемый при обследовании населения на туберкулез. Для проведения проб используют туберкулин — специфический белок, содержащий антигены человеческого и бычьего туберкулеза. Оценка результата осуществляется через 72 часа.

«Проба Манту вводится внутрикожно. Попавшая на кожу вода никак не может повлиять на результат иммунологической реакции. Поэтому мочить пробу Манту можно. Можно принимать душ, но длительного и агрессивного воздействия воды, например в бане или бассейне, следует избегать»,— сказал господин Лебедев. Его видеосообщение опубликовано в Telegram-канале Роспотребнадзора.

При этом эксперт обратил внимание, что подвергать место пробы какому-то механическому воздействию, например чесать, распаривать, растирать мочалкой или полотенцем, мазать кремом или мазью, категорически нельзя.

Михаил Лебедев также рассказал, что утверждение о том, будто пробу нельзя мочить, относится к другому иммунологическому тесту — накожной туберкулиновой пробе Пирке. «Ее действительно мочить было нельзя, поскольку туберкулин наносился непосредственно на кожу. Но еще в 1975 году приказом Минздрава СССР проба Пирке была отменена»,— отметил он.

Милена Костерева