Томская компания подала иск о банкротстве кемеровского разреза

ООО «УК СЛК» из Северска (Томская область) направило в кемеровский арбитраж заявление о признании несостоятельным кемеровского ООО «Разрез Задубровский Новый» с требованиями 4,06 млн руб. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, иск был зарегистрирован 23 марта и пока оставлен судом без движения. Ранее северская компания выиграла иск о взыскании с разреза 4,06 млн руб. задолженности по аренде маневрового тепловоза с экипажем на железнодорожной станции арендатора. Решение о взыскании было оставлено в силе апелляционной судебной инстанцией, 22 марта истец получил исполнительный лист.

«Задубровский Новый» ведет добычу угля энергетической марки Д в Беловском округе Кузбасса, помимо этого как подрядчик ведет работы на разрезе «Евтинский Новый». В прошлом году иск о признании предприятия несостоятельным подавала налоговая инспекция, 19 декабря между сторонами было заключено мировое соглашение, по которому разрез выплачивает задолженность перед ФНС в 482 млн руб. ежемесячно равными долями в течение предстоящих 24 месяцев.

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Игорь Лавренков, Кемерово