Верховный суд запретил без обоснований приписывать обвиняемым нарушение интересов государства

Верховный суд (ВС) России на основании рассмотрения жалобы осужденной за злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа запретил приписывать обвиняемым нарушение интересов государства без разъяснений того, как эти интересы нарушаются, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение (.pdf) ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Астрахани в апреле 2021 года установил, что обвиняемая организовала фиктивное обучение и аттестацию знаний нескольких сотрудников компании, выполняющей гособоронзаказ, следует из определения. Впоследствии их допустили к выполнению работ по промышленной безопасности и электробезопасности, сообщает агентство. Обвиняемую осудили по ч. 1 ст. 285.4 УК РФ за злоупотребление должностными полномочиями при выполнение гособоронзаказа, повлекшее нарушение «охраняемых законом интересов государства».

«Признавая подсудимого виновным в совершении преступления по признакам, относящимся к оценочным категориям (например, тяжкие последствия, существенный вред, наличие корыстной или иной личной заинтересованности), суд не должен ограничиваться ссылкой на соответствующий признак, а обязан привести в описательно-мотивировочной части приговора обстоятельства, послужившие основанием для вывода о наличии в содеянном указанного признака»,— говорится в определении ВС. Судебная коллегия определила отменить приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

РАПСИ уточняет, что в этом документе Верховный суд руководствуется постановлениями Пленума ВС от 29 ноября 2016 года №55 и 16 октября 2009 года №19. ВС, в частности, отмечает, что фактически Ленинский районный суд в описании преступных действий признал не нарушение интересов государства, а интересов конкретных физлиц.

Эрдни Кагалтынов