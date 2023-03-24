Казань заняла второе место в ПФО с самыми дорогими квартирами в новостройке

Казань оказалась второй среди городов Поволжья с самыми дорогими квартирами в новостройке. Рейтинг составили сотрудники сервиса по поиску недвижимости ЦИАН.

Стоимость самой дорогой квартиры в Казани составляет 44,8 млн руб. Она находится в клубном доме «Мирас». В этом рейтинге Казань уступила только Нижнему Новгороду с камерным проектом «Минин», где стоимость квартир достигает 70,3 млн рублей. Тройку лидеров замкнула Пермь с ценой жилья в комплексе «Москва» в 44 млн руб.

В рейтинг также вошли Ульяновск, Киров, Уфа, Самара, Чебоксары, Пенза и Ижевск.

"Ъ-Казань"