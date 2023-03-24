«Люди получают мало информации о системе движения вторсырья»

Сегодня в рамках системы образования довольного много внимания уделяется вопросам экологии и утилизации отходов. Во многих современных мультфильмах поднимаются вопросы бережного отношения к природе, рассказывается, как перерабатываются отходы и почему важно не покупать лишнего, чинить вещи и направлять на переработку свои отходы. Региональное министерство экологии ведет активную работу по экопросвещению в школах, детских садах и вузах. Взрослые экономически активные граждане сегодня обделены таким вниманием, а ведь именно они являются той целевой аудиторией, до которой нужно доводить сведения о целях и методах раздельного сбора отходов.
Анна Карпелюк, эколог, директор экологической организации «Экогид»
Люди сегодня получают мало информации о системе движения вторичного сырья и производстве готовой продукции из него. У них мало понимания и доверия к этим механизмам. Они не всегда понимают, какой мусоровоз заберет то, что они сортировали, и куда этот грузовик направится. Мало представления и о том, какие отходы отправятся на переработку, а какие — на полигон. Люди не знают, какие возможности есть в Челябинской области для утилизации вторсырья и производства из него новых полезных продуктов.
А ведь сегодня регион может гордиться своими мощностями по переработке бытовых отходов и утилизировать практически все фракции: бумагу, картон, стекло, батарейки, пластик, текстиль, железо, алюминий, а также бытовую технику и использованные покрышки. У нас есть предприятие «Втор-ком», которое из питьевых пластиковых бутылок производит нетканый материал и синтепон для пуховиков. У нас из полиэтиленовых пакетов, баночек из-под сметаны, пластиковых пищевых контейнеров производится гранула, с добавлением которой выпускается новая продукция из полиэтилена, полипропилена. Из перерабатываемой одежды производятся матрасы и теплоизолирущие материалы. С использованием макулатуры на предприятии «Кнауф Гипс Челябинск» производятся стеновые панели из гипсоволокнистого листа. Предприятия «Чистый Челябинск» и «Символ» производят лавочки, плитку, люки по полимерпесчаной технологии для городского благоустройства. Хотелось бы, чтобы подобную информацию чаще размещали в общественных местах, в транспорте и на рекламных щитах, активнее транслировали по радио и телевидению. Все это под силу для органов власти и регионального оператора по обращению с ТКО.
Могу сказать, что уровень экологической культуры у населения Челябинской области постепенно становится выше. По моим личным наблюдениям, за последние десять лет число людей, живущих «экологично» и ведущих раздельный сбор отходов, выросло в геометрической прогрессии. Они дома сортируют вторсырье на фракции, отвозят и бесплатно сдают чистое и высушенное вторсырье в приемные пункты. Однако сама система раздельного сбора отходов в нашем регионе далека от идеала — ее развитию препятствует малое число принимаемых на переработку фракций отходов.
К примеру, в качестве вторсырья пригождаются только два вида твердого пластика — бутылки из-под напитков и бытовой химии. А ведь еще есть множество видов мягкой и твердой пластиковой упаковки, которые для желтых баков не подходят. Невысоким остается и процент отправляемых на переработку отходов с мусоросортировочных комплексов Челябинской области — 15%. Этот показатель необходимо увеличивать.
В то же время в регионе не хватает мощностей для сортировки отходов. Так, 70% отходов ТКО направляется сегодня на крупный мусоросортировочный комплекс в поселке Полетаево. Из-за удаленности от него Златоуста, Миасса и Чебаркуля отходы из этих городов не получается довести в состоянии, пригодном для отделения подходящих фракций. Мусоросортировочные комплексы должны находиться близко к крупным источникам образования отходов — к городам, а в идеале — в радиусе дневного движения мусоровозов.
Думаю, что, несмотря на возникающие сложности, система раздельного сбора отходов в дальнейшем будет развиваться еще активнее. Ее внедрение — общемировая тенденция, необходимость которой подчеркивают такие вопиющие примеры, как заваленные мусором берега и острова из мусора в океане.