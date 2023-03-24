«Люди получают мало информации о системе движения вторсырья»

Сегодня в рамках системы образования довольного много внимания уделяется вопросам экологии и утилизации отходов. Во многих современных мультфильмах поднимаются вопросы бережного отношения к природе, рассказывается, как перерабатываются отходы и почему важно не покупать лишнего, чинить вещи и направлять на переработку свои отходы. Региональное министерство экологии ведет активную работу по экопросвещению в школах, детских садах и вузах. Взрослые экономически активные граждане сегодня обделены таким вниманием, а ведь именно они являются той целевой аудиторией, до которой нужно доводить сведения о целях и методах раздельного сбора отходов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Карпелюк, эколог, директор экологической организации «Экогид»

Анна Карпелюк, эколог, директор экологической организации «Экогид»



Люди сегодня получают мало информации о системе движения вторичного сырья и производстве готовой продукции из него. У них мало понимания и доверия к этим механизмам. Они не всегда понимают, какой мусоровоз заберет то, что они сортировали, и куда этот грузовик направится. Мало представления и о том, какие отходы отправятся на переработку, а какие — на полигон. Люди не знают, какие возможности есть в Челябинской области для утилизации вторсырья и производства из него новых полезных продуктов.

А ведь сегодня регион может гордиться своими мощностями по переработке бытовых отходов и утилизировать практически все фракции: бумагу, картон, стекло, батарейки, пластик, текстиль, железо, алюминий, а также бытовую технику и использованные покрышки. У нас есть предприятие «Втор-ком», которое из питьевых пластиковых бутылок производит нетканый материал и синтепон для пуховиков. У нас из полиэтиленовых пакетов, баночек из-под сметаны, пластиковых пищевых контейнеров производится гранула, с добавлением которой выпускается новая продукция из полиэтилена, полипропилена. Из перерабатываемой одежды производятся матрасы и теплоизолирущие материалы. С использованием макулатуры на предприятии «Кнауф Гипс Челябинск» производятся стеновые панели из гипсоволокнистого листа. Предприятия «Чистый Челябинск» и «Символ» производят лавочки, плитку, люки по полимерпесчаной технологии для городского благоустройства. Хотелось бы, чтобы подобную информацию чаще размещали в общественных местах, в транспорте и на рекламных щитах, активнее транслировали по радио и телевидению. Все это под силу для органов власти и регионального оператора по обращению с ТКО.

Могу сказать, что уровень экологической культуры у населения Челябинской области постепенно становится выше. По моим личным наблюдениям, за последние десять лет число людей, живущих «экологично» и ведущих раздельный сбор отходов, выросло в геометрической прогрессии. Они дома сортируют вторсырье на фракции, отвозят и бесплатно сдают чистое и высушенное вторсырье в приемные пункты. Однако сама система раздельного сбора отходов в нашем регионе далека от идеала — ее развитию препятствует малое число принимаемых на переработку фракций отходов.

К примеру, в качестве вторсырья пригождаются только два вида твердого пластика — бутылки из-под напитков и бытовой химии. А ведь еще есть множество видов мягкой и твердой пластиковой упаковки, которые для желтых баков не подходят. Невысоким остается и процент отправляемых на переработку отходов с мусоросортировочных комплексов Челябинской области — 15%. Этот показатель необходимо увеличивать.

В то же время в регионе не хватает мощностей для сортировки отходов. Так, 70% отходов ТКО направляется сегодня на крупный мусоросортировочный комплекс в поселке Полетаево. Из-за удаленности от него Златоуста, Миасса и Чебаркуля отходы из этих городов не получается довести в состоянии, пригодном для отделения подходящих фракций. Мусоросортировочные комплексы должны находиться близко к крупным источникам образования отходов — к городам, а в идеале — в радиусе дневного движения мусоровозов.

Думаю, что, несмотря на возникающие сложности, система раздельного сбора отходов в дальнейшем будет развиваться еще активнее. Ее внедрение — общемировая тенденция, необходимость которой подчеркивают такие вопиющие примеры, как заваленные мусором берега и острова из мусора в океане.

Анна Карпелюк, эколог, директор экологической организации «Экогид»