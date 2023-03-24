«Балтийский морской центр» в Петербурге выставили на продажу за 1,25 млрд рублей

Владелец БЦ «Балтийский морской центр» на Гутуевском острове в Санкт-Петербурге выставил здание на продажу, сообщил «Деловой Петербург» в пятницу, 24 марта. Бывшую постройку Балтийского морского пароходства оценили в 1,25 млрд рублей.

В настоящий момент площадка площадью 13,2 тыс. кв. м полностью заполнена арендаторами, утверждает продавец, ООО «БМЦ Инвест». Большинство располагающихся в здании компаний связаны с портовой деятельностью.

По словам экспертов, запрашиваемая за БЦ цена не выглядит привлекательной для потенциальных покупателей, но адекватна рынку. В рамках восьмилетнего срока окупаемости, на который обычно ориентируются инвесторы, доход с объекта составит около 550-600 млн рублей.

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