Мать, обвиняемая в убийстве 5-летнего сына в Краснодаре, отказалась давать показания в суде

Алена Бугоркова, обвиняемая в убийстве своего пятилетнего сына, отказалась давать показания в суде, воспользовавшись 51 статьей Конституции РФ, передает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала Краснодарского краевого суда. При этом она признала вину, согласившись с показаниями своего супруга, который на прошлом заседании заявил, что не участвовал в совершении преступления. Бугорков утверждал в суде, что хотел спасти мальчика, делая ему искусственное дыхание, а когда стало ясно, что ребенок умер, именно Алена Бугоркова предложила закопать тело на берегу Кубани и сообщить в полицию, что мальчик потерялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«В ходе предварительного следствия Алена Бугоркова обвиняла своего мужа. Сейчас она подтвердила, что оговорила мужа, так как якобы испытывала гормональные проблемы из-за беременности»,- передает корреспондент «Ъ-Кубань».

Тело пятилетнего Вовы П., которого искали почти сутки в Краснодаре, обнаружили закопанным на берегу реки Кубань в районе Гидростроя. Накануне родители сообщили об исчезновении мальчика. Позже следователи установили, что ребенок умер в квартире на улице Тюлева, где проживала семья. По версии следствия, мальчика забили до смерти. Выяснилось, что ребенка били по голове руками и ногами, а также массажером и проводом от зарядного устройства.

Олег Исаев

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