Четырех жителей Воткинска подозревают в организации казино на улице Ленина

В Удмуртии четырех жителей Воткинска в возрасте от 31 до 49 лет подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, работало нелегальное казино в Воткинске на улице Ленина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Лызлова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Лызлова, Коммерсантъ

Так, по данным следствия, организатором игорного заведения был 31-летний мужчина, который привлек к деятельности двух женщин и мужчину. Они выполняли функции операторов, которые предоставляли посетителям доступ к играм с использованием специального оборудования и интернетом.

В настоящее время незаконная деятельность пресечена. На месте преступления был проведен ряд обысков, а также изъято оборудование и документы. Подозреваемых допросили.