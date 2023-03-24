Закрывается последняя ледовая переправа в Башкирии

В Башкирии закрывается ледовая переправа на реке Белая возле села Староянзигитово Краснокамского района, последняя из действовавших в республике. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, переправа закрыта в связи с наступлением устойчивых положительных температур и уменьшением толщины льда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии, Коммерсантъ Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии, Коммерсантъ

По ледовой переправе прекращается проход людей, проезд автомобилей, тракторов и самоходных машин.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 16 марта в связи с повышением температуры воздуха закрыта третья ледовая переправа в Башкирии — через реку Кама в Краснокамском районе. Ранее были закрыты ледовые переправы через реку Уфа в селе Караидель и через реку Белую в Бирске.

Майя Иванова

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