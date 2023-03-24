В Башкирии за неделю подорожали макароны и репчатый лук

В республике за прошедшую неделю, по данным Башстата, подорожали ряд продовольственных товаров. На 3,1% выросла цена макаронных изделий — до 78,3 руб. за 1 кг, на 2,2% — репчатого лука. Его можно приобрести за 53,9 руб. за 1 кг. Также на 2,1% подорожали творог и сахар-песок — их стоимость за 1 кг. достигла 377,8 руб. и 58,6 руб., соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Некоторые продукты упали в цене: свежие огурцы на 4,6%, гречневая крупа — на 2,1%. Стоимость 1 кг этих продуктов составляет 144,5 руб. и 62,5 руб., соответственно. На 1,9% подешевела пшеничная мука (42,1 руб. за 1 кг), на 1,3% — полукопченая и варено-копчена колбаса (460,2 руб. за 1 кг), сосиски и сардельки (403,5 руб. за кг).

Карина Мамаева

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