В Ярославской области искусанная алабаем женщина отсудила компенсацию

Жительница поселка Песочное Рыбинского района Ярославской области подала иск в суд и выиграла дело у хозяев собаки, которая ее искусала. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

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Рыбинский городской суд



Происшествие случилось в феврале 2022 года. На жительницу поселка напал алабай, пострадавшая получила рваные раны ног, рук и живота. С места нападения ее увезли на скорой. После выздоровления женщина подала иск в суд на компенсацию лечения и моральный вред.

«Травмы были очень болезненные, гематомы рассасываются до сих пор, отекает нога, истец прихрамывает. Боится теперь даже маленьких собак. Хозяева алабая не представили справку о том, что собака вакцинирована, женщине пришлось делать курс уколов от бешенства»,— приводит мнение истицы пресс-служба Ярославского облсуда.

Хозяева алабая предложили компенсацию в 20 тыс. руб. По их версии происшедшее является случайностью.

«В день происшествия собака сорвалась с цепи, сделала подкоп под забором участка дома. В настоящее время хозяева собаки укрепили цепь, на которой она сидит, получили консультацию кинолога по поведению животного. Пса никто специально не натравливал»,— пояснили ответчики в суде.

Рыбинский городской суд удовлетворил иск пострадавшей, присудив к выплате материальный ущерб 10 125,52 руб., компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. руб. и судебные издержки. Решение вступило в законную силу.

Андрей Иванов