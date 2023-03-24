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До +11°С днем и дожди ожидаются в Удмуртии в выходные

В предстоящие выходные в Удмуртии столбик термометра не опустится ниже +1..+5°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра республики. Однако ночью и днем ожидаются дожди, а порывы ветра усилятся до 7-12 м/с.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, в субботу, 25 марта, температура воздуха днем окажется на уровне +3..+8°С. 26 марта ожидается до +6..+11°С.


В понедельник, 27 марта, отметятся дожди, которые в северных районах окажутся более продолжительными и интенсивными. Температура воздуха ночью составит +3..+8°С, днем — до +9..+14°С. По предварительному прогнозу, 28 марта температурный фон немного понизится, однако все равно останется выше климатических норм.

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