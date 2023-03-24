Томскую школьницу осудили за поджог российского флага

Томский областной суд вынес приговор 17-летней школьнице. Ее признали виновной в надругательстве над флагом России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что в мае 2022 года школьница нашла триколор, после чего решила сжечь его перед одноклассниками. Противозаконное действие девушка сделала при помощи зажигалки, происходящее подсудимая сфотографировала и выложила в социальную сеть. По словам обвиняемой она сделала это чтобы привлечь к себе внимание.

Девушку признали виновной по ст. 329 УК РФ ("Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации"). Ей назначено наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы.

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Сергей Балин