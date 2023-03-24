На Ямале мужчину, выбросившего ребенка из окна, отправили в колонию на 11 лет

Жителя села Аксарка Приуральского района (ЯНАО), выбросившего двухгодовалого ребенка из окна, отправили в колонию строгого режима на 11 лет. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), сообщили в пресс-службе СУ СК округа.

По данным следствия, ночью 22 января 2022 года 54-летний мужчина раздражал плач двухлетнего ребенка (внучки его сожительницы), из-за чего он решил выбросить девочку из окна со второго этажа. Ребенок остался жив и получил ушибы, так как удар смягчил снег. Плач девочки услышал сосед и вызвал бригаду скорой помощи.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина в момент преступления в полной мере осознавал характер своих действий.

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Полина Хабарова