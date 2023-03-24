Пензенцев будут штрафовать за выход на лед в запрещенных местах

Депутаты пензенского законодательного собрания внесли поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях, согласно которым вводится ответственность за выход на лед в запрещенных местах и ограниченные периоды.

Решение принято на сегодняшней сессии регионального парламента. Как отметили в пресс-службе собрания, решение принято единогласно. «Разработка законопроекта обусловлена трагической статистикой гибели людей. Несмотря на профилактические мероприятия, разъяснительные беседы и уставленные знаки, предупреждающие об опасности, любители зимней рыбалки продолжают рисковать своей жизнью», — отметили в заксобрании.

За выход на лед в местах, где установлены запрещающие знаки, а также «в период становления и таяния льда» вводится штраф от 500 руб. до 1 тыс. руб.

Сергей Петунин