Назначили нового прокурора Аши

Прокурором Аши назначен Александр Калинин, с октября 2020 года занимавший пост заместителя прокурора Катав-Ивановска. Нового руководителя коллективу и органам власти представил глава надзорного ведомства Челябинской области Карен Габриелян. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Александр Калинин служит в надзорном ведомстве с 2011 года. Занимал должности помощника прокурора Катав-Ивановска, заместителя прокурора Чесменского района и Катав-Ивановска.

Предыдущий прокурор Аши Евгений Разумный ранее возглавил надзорное ведомство Карталов.