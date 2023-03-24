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Назначили нового прокурора Аши

Прокурором Аши назначен Александр Калинин, с октября 2020 года занимавший пост заместителя прокурора Катав-Ивановска. Нового руководителя коллективу и органам власти представил глава надзорного ведомства Челябинской области Карен Габриелян. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Александр Калинин служит в надзорном ведомстве с 2011 года. Занимал должности помощника прокурора Катав-Ивановска, заместителя прокурора Чесменского района и Катав-Ивановска.

Предыдущий прокурор Аши Евгений Разумный ранее возглавил надзорное ведомство Карталов.

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