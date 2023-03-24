«Россети Кубань» повысит надежность работы 50 км высоковольтных ЛЭП на юго-западе Краснодарского края

В 2023 году энергетики Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» выполнят ремонт 16 линий электропередачи классом напряжения 35-110 кВ общей протяжённостью более 50 км

Эти энергообъекты являются важнейшим транзитным звеном для обеспечения электроэнергией пяти районов на юго-западе Краснодарского края. На выполнение технических мероприятий компания направит более 16 млн рублей.

Высоковольтные линии (ЛЭП), включенные в ремонтную программу, обеспечивают электроэнергией более 200 тысяч бытовых потребителей, свыше 420 социально значимых объектов и ряд системообразующих предприятий в пригородных территориях Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Абинском и Крымском районах Краснодарского края.

В ходе капитального ремонта специалисты заменят 10 км провода и более 5 тыс. устаревших изоляторов, установят 240 комплектов линейно-сцепной арматуры и 250 птицезащитных устройств.

Также энергетики проведут тепловизионное обследование 45 высоковольтных линий электропередачи протяженностью порядка 420 км и расчистят более 38 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Это снизит вероятность возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды.

Отметим, что ремонт высоковольтной сети будет выполнен в соответствии с ремонтной программой энергокомпании на 2023 год. Комплекс мер позволит предупредить технологические нарушения, обеспечить бесперебойным и качественным электроснабжением жителей и социально значимые объекты в период летних пиковых нагрузок и курортного сезона.

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