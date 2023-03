Юбилей Рахманинова, The Beatles и «Квартет И»

На концертных площадках Екатеринбурга можно отметить юбилей композитора Сергея Рахманинова, услышать песни The Beatles, Pink Floyd и Уитни Хьюстон, в музеях увидеть «Уральский дизайн с невьянским характером», в театрах — «Один день из смерти Вадика Беляева», хоррор-спектакль «Вий» и постановку «8 любящих женщин». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей Андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей Андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда в субботу, 25 марта, продолжится цикл лекций-концертов об истории панк-движения «Делай все сам! История американского хардкор-панка 80-х». Будет раскрыта тема появления групп на западном побережье США, которые звучали гораздо тяжелее, быстрее и агрессивнее, чем команды первой волны панк-рока. На лекции в живом исполнении прозвучат панк-хиты таких групп, как X, Bad Brains, Alice bag band, Misfits, Suicidal tendencies. Стоимость билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка группы "Слот" Дария "Нуки" Ставрович

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Солистка группы "Слот" Дария "Нуки" Ставрович

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В клубе «Ц» 25 марта состоится большой сольный концерт Нуки. Вокалистка Дарья Ставрович (или Нуки) является солисткой группы «Слот», автором текстов песен. Ее стиль — неформатный арт-рок. Стоимость билета — 1,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация фестиваля музыки композитора Сергея Рахманинова «Рахманинов. Зримая музыка» в центре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Презентация фестиваля музыки композитора Сергея Рахманинова «Рахманинов. Зримая музыка» в центре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловской филармонии 28 марта состоится открытие фестиваля «Рахманинов. Зримая музыка», посвященного 150-летию со дня рождения композитора. В первый день фестиваля Симфонический хор под управлением Андрея Петренко исполнит масштабное хоровое полотно великого композитора — «Всенощное бдение», написанное в 1915 году. «Всенощное бдение» — вершина русской классической музыки в области хоровой литературы a cappella. В цикле есть нежность лирики, зычные возгласы и колокольные переливы. Фестиваль продлится до 1 апреля. Стоимость билета на концерт «Всенощное бдение» — от 550 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кузьмин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Кузьмин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ресторане «Максимилианс» 29 марта состоится концерт рок-музыканта Владимира Кузьмина. В его исполнении прозвучат такие легендарные песни, как «Сибирские морозы», «Я не забуду тебя», «Симона», «Пять минут от дома твоего» и другие. Стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

На площадке джаз-клуба EverJazz 29 марта состоится концерт «Посвящение The Beatles». Квартет Данияра Баяманова исполнит культовые песни группы The Beatles, которые стали символом эпохи 1960-х годов. В программе – песни Don't let me down, Let it be, Can't buy me love» и другие. Стоимость билета на концерт — от 400 руб.

Во Дворце молодежи 30 марта состоится концерт вокальной группы ViVA с новой программой «Только для тебя!». Солисты группы — Александр Балыков, Михаил Давыдов, Филипп Черкасов, Николай Тимохин и Станислав Мошкин — представители лучших музыкальных театров России и Европы, звезды мюзиклов и участники популярных международных телевизионных шоу. Они представят новое прочтение известных песен от классики до современной эстрады, а также авторские песни. Стоимость билета — от 900 руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 31 марта уральская группа «Чувство ритма» представит проект «Барабандия». В программе — неповторимые тембры со всего света: африканский джембе, карибский стил-пэн, латиноамериканские бонги, ксилофон, колокольчики, маракасы и классический европейский набор, населяющий симфонические оркестры. На концерте прозвучит музыка из мультфильмов, поэтому он подходит для всей семьи. Стоимость билета — от 800 руб.

В киноконцертном зале «Космос» 31 марта состоится концерт Pink Floyd Simphony Tribute Show. Музыканты исполнят такие песни легендарной группы Pink Floyd, как Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond, Time, Another Brick In The Wall и другие. Группа представит новые видеопроекты и лазерное шоу. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Выставки

В Музее андеграунда 25 марта директор музея, театровед Ольга Комлева прочитает лекцию «Акционизм и перформанс в России». Она разберет три волны российского акционизма. Расскажет о знаковых акциях группы московских художников-концептуалистов «Коллективные действия» и объяснит, почему Олег Кулик предстал в 1990-е в образе человека-собаки. Стоимость билета — 600 руб.

В Камерном театре 27 марта представят специальную программу «Дети солнца. Сцены» к 155-летию Максима Горького. Откроется выставка об истории создания пьесы и состоится репетиция премьерного спектакля «Дети солнца». На ней зрители увидят сцены из первого акта, которые станут прологом постановки. Репетицию проведет московский режиссер спектакля, ученик Андрея Могучего Антон Морозов. Премьера спектакля «Дети солнца» назначена в Камерном театре на 8 апреля. Стоимость билета на выставку и открытую репетицию — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ 29 марта открывается выставка «Уральский дизайн с невьянским характером». Экспозиция посвящена дизайнерским предметам и коллекции одежды на основе культурного кода и локальных образов Невьянска. На выставке представлены авторская мебель, предметы интерьерного декора и одежда дизайнеров Урала, вдохновленных образами Невьянской наклонной башни, невьянских сундуков, деревянной глухой резьбы, а также старообрядческим костюмом, гончарным ремеслом и природными богатствами округа. Невьянская коллекция — результат творческой коллаборации архитекторов, дизайнеров, мастеров-ремесленников, мастеров по конструированию и пошиву одежды, а также производителей изделий из дерева, металла и других материалов. Входной билет в музей — от 200 руб.

Спектакли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники комического театра "Квартет И" Леонид Барац (слева) и Ростислав Хаит (справа)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Участники комического театра "Квартет И" Леонид Барац (слева) и Ростислав Хаит (справа)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В киноконцертном зале «Космос» 25 и 26 марта «Квартет И» покажет спектакль «Один день из смерти Вадика Беляева». Инсценировка рассказывает о жизни «героя нашего времени» — крупном бизнесмене, который разбогател в 90-е годы. Четверо его друзей узнают, что он скоропостижно скончался. Они вспоминают, что каждого из них связывало с Вадиком, чему он их научил, чем раздражал, кто ему сколько должен. В ролях: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, группа «Бобры» и другие. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пространство "Заря"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пространство "Заря"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пространстве «Заря» 25 марта состоится танцевальный перформанс «Проходная» театра танца «Грани», созданный хореографом Анной Таверовой. Спектакль рассказывает об истории завода и заводчан в меняющихся обстоятельствах. Перформанс откроет серию коллабораций пространства «Заря» с районными танцевальными и театральными коллективами. Вход на перформанс свободный.

Во Дворце молодежи 26 марта пройдет комедийный спектакль «Всем добрый вечер» в постановке режиссера и продюсера Александра Балуева. Сюжет спектакля наполнен интригами и курьезами, обманом и любовью. События развернутся в любовном четырехугольнике, который, однако, способен превратиться в пятиугольник. Супруги задумываются поехать отдыхать от суетности города, но один телефонный звонок в корне меняет их планы. Так закручиваются любовные чувства, интриги, тревоги, а потом и снежный ком обмана. Но герои найдут выход из этой странной истории. В ролях: Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Дарья Михайлова, Владимир Виноградов, Светлана Бельская. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Коляда-театр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Коляда-театре 28 марта состоится премьера третьего спектакля «Четыре капли». Постановка состоит из четырех монологов, объединенных поисками любимого человека, на которого можно бы было положиться в трудную минуту, который поможет выжить и не предаться отчаянию. В спектакле участвуют: Василина Маковцева (монолог Николая Коляды «Откудакудазачем»), Дарья Кызынгашева (монологи Анастасии Чернятьевой и Романа Козырчикова), Виктория Лемешенко (монолог Романа Козырчикова «Бибинур») и Денис Раптанов (монолог Алексея Синяева «Взломанный»). Стоимость билета на спектакль — 800 руб.

В Доме актера модный театр Turdus 28 марта покажет детективную комедию «8 любящих женщин» режиссера Владислава Сахнова по одноименной пьесе Робера Тома. Завязкой сюжета становится убийство главы семейства в собственном доме. Кроме восьми самых близких ему женщин, этого некому сделать. Кажется, что и непогода, установившаяся за окном, желает знать, кто убийца. Из-за нее героини остаются в роскошном особняке во французской глубинке, чтобы выяснить, кто из них — убийца. В спектакле заняты Анастасия Нохова, Татьяна Усова, Марина Шуранова, Наталья Дидковская и другие. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 30 марта состоится иллюзионный шоу-спектакль «Аладдин». События спектакля происходят в наше время: главный герой Аладдин находит волшебную лампу и знакомится с Джином, который через мир магии и волшебства доказывает мальчику, что чудеса окружают каждого, а желания можно исполнить, если по-настоящему верить в себя, быть добрым и честным. Над постановкой работали московские сценаристы и режиссеры. В основе спектакля — профессиональное иллюзионное шоу с левитацией, исчезновением и фокусами. Стоимость билета — от 400 руб.

Во Дворце молодежи 31 марта состоится премьера мистического хоррор-спектакля «Вий» по одноименной повести Николая Гоголя режиссера Московского театра на Таганке Николая Коробкова. По сюжету разыгрывается борьба тьмы со светом, зла с добром, а на фоне происходит что-то мистическое. Особого шарма получается добиться благодаря использованию спецэффектов, пластики и танцев. В спектакле роли исполняют Александр Лымарев, Виолетта Давыдовская, Антон Даниленко, Алексей Лысенко и Валентин Валл. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин Центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин Центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Ельцин Центре 26 марта состоится кинопоказ оратории «Мессия» в постановке Salzburger Festspiele режиссера Роберта Уилсона, который трансформирует одноименное произведение Генделя в редакции Моцарта. Квартет солистов — Елена Цаллагова, ВибкеЛемкуль, Ричард Крофт и Хосе Кока-Лоса — гармонирует с визуальными образами Уилсона, а также с музыкальными композициями «Настоящее произведение искусства» (Opernglas), «Потрясающе красиво» (BR Klassik), «Волшебное мгновение в музыке» (orf.at). Кинопоказ оперы пройдет на немецком языке с русскими субтитрами. Стоимость билета — 450 руб.

В Ельцин Центре с 23 по 29 марта проходит показ фильма Франсуа Трюффо «Четыреста ударов» на языке оригинала с русскими субтитрами. Главный герой кинокартины — 12-летний подросток Антуан Дуанель, мать которого не интересуется его проблемами, отчим — человек робкого десятка, не имеющий влияния ни на жену, ни на сына, а школьный учитель слишком черств и груб. Не выдерживая давления, Антуан с приятелем сбегают из дома. Роли в фильме исполняют Жан-Пьер Лео, Клер Морье, Альбер Реми, Ги Декомбль. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

Подготовила Анастасия Таначева