Шести жителям Краснодара грозит до 20 лет лишения свободы за производство наркотиков

Шестерых жителей Краснодара будут судить за культивирование и сбыт наркотиков в крупном размере. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Члены организованной группы в возрасте от 42 до 52 лет с марта 2021 года по май 2022 года в подсобном помещении по ул. Комсомольской, 28 занимались незаконным культивированием растений, содержащих наркотические средства. Они выращивали саженцы и после перевозили их и высаживали в лесопосадке в Новодмитриевском сельском поселении Северского района. Готовый наркотик хранили по местам своего жительства для дальнейшего сбыта.

Полицейские собрали доказательства о причастности членов организованной группы к культивированию 119 наркосодержащих растений и к пяти фактам сбыта запрещенных веществ жителям Краснодарского края. В ходе обыска у них изъяли более 2,8 кг наркотиков, а также приборы для переработки и взвешивания, фасовочный материал.

В зависимости от роли и участия они обвиняются по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств организованной группой), ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное организованной группой). Пятерых из обвиняемых заключили под стражу, одного — под домашний арест. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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