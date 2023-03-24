На содержание улиц и дорог в Кургане выделили 382,4 млн рублей

Объявлен аукцион по поиску подрядчика для технического обслуживания улиц и дорог Кургана до конца этого года. Начальная цена контракта составляет 382,4 млн руб. Прием заявок ведется до 10 апреля, итоги подведут 12 апреля, сообщается на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, в летний период подрядчику нужно будет убирать мусор, чистить и мыть дороги, косить газоны, поливать и обрезать зеленые насаждения, укреплять грунтовые дороги. Зимой нужно будет чистить дороги, обрабатывать их реагентами и вывозить снег. Также в списке обязанностей ямочный ремонт дорог и ремонт тротуаров. По условиям контракта, начать работы нужно будет с 17 апреля.