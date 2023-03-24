Уроженка ближнего зарубежья в Удмуртии похищала деньги у иностранцев под предлогом оплаты госпошлины

В столице Удмуртии сотрудники полиции задержали 36-летнюю местную жительницу, уроженку ближнего зарубежья, по подозрению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, жертвами преступления становились иностранцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Так, по данным полиции, индивидуальная предпринимательницы помогала иностранным гражданам, приехавшим в Удмуртию, подготовить документы и оплатить госпошлину. Однако в ряде случаев женщины выдавала заплатившим ей иностранцам поддельные платежные поручения об оплате госпошлины.

Жертвами преступления стали восемь иностранцев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Женщине грозит до двух лет лишения свободы.