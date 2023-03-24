Более 66 тысяч литров бензина похитил работник АЗС в Кузбассе

В Новокузнецке судят менеджера АЗС за хищение 66,5 тыс. л нефтепродуктов на сумму 2,7 млн руб. Уголовное дело направлено в суд, фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

С заявлением о хищении топлива к правоохранителям обратился владелец АЗС, который пояснил, что обнаружено некорректное выставление счетов за топливо. В ходе проверки были выявлены факты хищения нефтепродуктов.

Кроме того, обвиняемый реализовал схему поставки более 17 тыс. литров дизеля для одной из фирм по поддельному договору.

В ходе расследования правоохранители опросили 20 свидетелей, провели очные ставки и судебные экспертизы.

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Лолита Белова