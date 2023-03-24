С начала года в горном кластере Сочи отдохнули 811 тысяч человек

Почти за три месяца в горном кластере Сочи отдохнули уже 811 тыс. человек. Сейчас средняя загрузка средств размещения в нем составляет около 60%, во всем городе — 67%. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Замглавы Сочи Вадим Снегирев отметил, что в горном кластере в ближайшее время пройдут несколько крупных профессиональных и любительских спортивных мероприятий, которые включены в событийный календарь курорта. Их посетят большое количество участников и зрителей. По поручению мэра Алексея Копайгородского на них в рамках городского оперштаба будут обеспечивать безопасность и удобную транспортную логистику.

Кроме того, на 50 км открытых трасс дежурят лавинные службы курортов и МЧС. Сейчас на высоте более 1 тыс. м сохраняется слабая лавинная опасность. Туристы оперативно получают объективную информацию об открытых зонах катания. Также мониторинговые группы каждый день проверяют в горном кластере объекты потребительской сферы. За две недели обследовали более 100 предприятий, нарушений не выявлено.

Только за последние две недели в горном кластере Сочи продали 140 тыс. ски-пассов. В составе организованных тургрупп там отдохнули 10,5 тыс. человек.

Татьяна Ручкина

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