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Спортивно-концертный комплекс за 600 млн рублей построят в Красноярске

Департамент муниципального заказа администрации Красноярска разместил госзакупку на строительство многофункционального комплекса спортивного и культурного назначения. Начальная цена контракта – 596,1 млн руб.

Работы будут финансироваться из бюджета Красноярска. Они должны быть выполнены с сентября 2023 года по конец апреля 2025 года. Спортивный комплекс с двумя бассейнами планируется построить в Советском районе Красноярска. Общая площадь трехэтажного здания – 6,4 тыс. кв. метров.

Заявки для участия в закупке принимаются до 10 апреля, подвести итоги планируется 13 апреля.

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Дарья Решетникова

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