В военном госпитале Ростова выявлены нарушения выдачи справок раненным в СВО

Военная прокуратура Южного военного округа внесла представление для 1062-го военного госпиталя Минобороны РФ, находящегося в Ростове, в связи с задержками в выдаче справок о ранениях бойцам ВС России, участвовавшим в специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов в своем Telegram-канале.

По словам депутата, в декабре прошлого года к нему обратились военнослужащие, которые пожаловались на затянувшиеся сроки выдачи справок о ранениях. Предоставить документы, по которым в последствии, бойцы должны были получить выплаты, обязаны были сотрудники военного госпиталя в Ростове. Депутат адресовал соответствующий запрос в военную прокуратуру.

«В связи с несвоевременным оформлением соответствующих справок военной прокуратурой Южного военного округа руководству указанного военно-медицинского учреждения внесено представление»,— сообщается в ответе ведомства, опубликованном Максимом Ивановым.

Также уточняется, что солдаты получили все необходимые выплаты в размере 3 млн руб.

Анастасия Назарова