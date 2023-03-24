На Кубани за сутки подтвердили 352 случая COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 352 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Краснодаре выявили 110 случаев, в Новороссийске — 27, в Ейском районе — 18, в Каневском — 17, Тихорецком — 16, в Сочи — 14, в Тбилисском районе — 13, в Северском — 11. По десять зараженных обнаружили в Кореновском и Тимашевском районах, по восемь — в Горячем Ключе и Приморско-Ахтарском районах, по семь — в Белоглинском, Курганинском и Староминском, по пять — в Армавире, Красноармейском, Новопокровском и Усть-Лабинском районах.

Еще по четыре случая выявили в Абинском, Кущевском, Новокубанском, Туапсинском и Успенском районах, по три — в Анапе, Геленджике, Динском, Кавказском и Ленинградском районах, по два — в Белореченском, Калининском, Мостовском, Славянском районах. По одному жителю заболели в Апшеронском, Гулькевичском, Лабинском, Отрадненском, Павловском и Темрюкском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находится 1851 человек, в стационарах — 350 пациентов. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 355 799 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 342 431 человек, скончались — 11 167 пациентов.

Татьяна Ручкина

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