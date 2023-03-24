Заболеваемость туберкулезом в Татарстане выросла на 6,8%

В Татарстане заболеваемость туберкулезом по итогам 2022 года выросла на 6,8% по сравнению с данными за 2021-й. Об этом на пресс-конференции заявила глава отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по региону Анна Алешина.

Однако заболеваемость туберкулезом в Татарстане оказалась на 20% ниже, чем в РФ, и на 19% ниже, чем в Поволжье. При этом за последние 22 года уровень заболеваемость в республике каждый год снижается на 5-6%. В 2022 году по сравнению с данными 2000-го показатель снизился в 2,9 раза.

Госпожа Алешина добавила, что в основном туберкулезом болеют люди в возрасте от 18 до 49 лет.

"Ъ-Казань"