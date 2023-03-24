В Майкопе пенсионер за рулем грузовика насмерть сбил пешехода

В Майкопе водитель грузовика пожилого возраста насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Адыгее Фото: Пресс-служба МВД по Адыгее

ДТП произошло 23 марта около 17:40 на Келермесском шоссе. 45-летний житель Майкопского района переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. При этом в зоне видимости был регулируемый пешеходный переход. В это время его сбил 63-летний водитель грузовика. От полученных травм пешеход скончался.

Госавтоинспекция и следственное подразделение полиции Майкопа проводят проверку. Они устанавливают причины и условия совершения аварии.

Татьяна Ручкина

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