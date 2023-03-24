Жительница Новороссийска прописала в своей квартире 44 иностранца

Собственница квартиры в центре Новороссийска прописала 44 иностранца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

50-летняя женщина не собиралась предоставлять иностранным гражданам свою квартиру для проживания. Она фиктивно зарегистрировала 44 приезжих из ближнего зарубежья и подала уведомления о прибытии. Нарушения миграционного законодательства выявили полицейские.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»). Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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