Компании предоставят участок без торгов в Башкирии для придорожного комплекса

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о предоставлении ООО «Прайм групп» участка в аренду без торгов площадью 2,9 тыс. кв. м в селе Удельно-Дуваней Благовещенского района для строительства многофункционального придорожного комплекса на дороге Уфа – Янаул. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кадастровая стоимость участка составляет 2,4 млн руб. Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено заключить с компанией договор аренды.

Ранее сообщалось, что объем вложений инвестора составит 24,4 млн руб. На площадке появятся стоянка, аптека и минимаркет с продукцией местных фермеров. Проект был включен в перечень приоритетных.

ООО «Прайм групп» зарегистрировано в 2022 году в Благовещенске с уставным капиталом 10 тыс. руб. Учредителем компании и директором является Марат Сабиров.

Влада Шипилова

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