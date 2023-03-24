Челябинца будут судить за хищение 755 тыс. рублей у общества поддержки инвалидов

В Курчатовский районный суд Челябинска передали уголовное дело местного жителя, обвиняемого в краже товаров на 755 тыс. руб. у общественной организации поддержки инвалидов. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Установлено, что 27-летний горожанин с декабря 2022 по январь 2023 годов работал грузчиком на складе общественной организации «Всероссийское общество социальной поддержки детей-инвалидов». Под предлогом разгрузки товаров он похитил 800 упаковок подгузников для взрослых на общую сумму более 755 тыс. руб. Изделия он вывез на арендованных грузовиках и распорядился ими по своему усмотрению.