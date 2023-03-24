В Петербурге задержали инженера ГУП «ТЭК» при получении взятки

Сотрудники петербургской полиции задержали инженера Топливно-энергетического комплекса во время получения взятки. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, управление экономической безопасности и противодействия коррупции получило информацию о вымогательстве сотрудниками ГУП «ТЭК» взяток у строительных компаний. Компании, в свою очередь, должны были подписать техническое заключение с комплексом.

Сотрудники полиции задержали с поличным одного из посредников передачи взятки размером в 340 тыс. руб. Он под контролем оперативников встретился с инженером Топливно-энергетического комплекса на Комендантской площади. После передачи денег второго также задержали.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о посредничестве по взяточничестве и о получении взятки. Обоих участников преступления задержали, они находятся под домашним арестом.

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