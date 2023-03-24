В Сочи туриста из Оренбурга осудили на 7 лет за стрельбу во владельца кафе и кражу оборудования

Лазаревский районный суд Сочи назначил жителю Оренбурга семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за разбойное нападение на владельца кафе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

9 сентября 2022 года 28-летний житель Оренбурга, приехавший на отдых в Сочи, ночью пробрался в кафе «Мадагаскар», чтобы похитить ноутбук, звуковые микшеры, микрофоны и другие вещи. Его обнаружил 24-летний собственник имущества. В это время нападавший дважды выстрелил в его голову из травматического пистолета и причинил его здоровью вред средней тяжести. После этого он украл имущество более чем на 270 тыс. руб. и скрылся.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой) и назначил ему лишение свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Как отметили в прокуратуре Кубани, нападавший не просто так испытывал интерес к такому оборудованию. В Оренбурге он является лауреатом многих музыкальных конкурсов, поэтому похищенные вещи представляли для него «профессиональный интерес».

Татьяна Ручкина

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