На берегу реки Белой в Уфе построят базу отдыха за 180 млн рублей

Уфимское ООО «Фортуна плюс» намерено вложить 180 млн руб. в строительство базы отдыха «Свобода» в Кировском районе Уфы, на берегу реки Белой, сообщает пресс-служба главы Башкирии. Проект представил вчера на «Инвестиционном часе» в правительстве республики владелец и генеральный директор компании Захар Бурдин.

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На базе будет площадка для глэмпинга, купольный ресторан на 300 мест, амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий, детские игровые зоны и пирс для организации водных видов отдыха. В текущем году планируется провести на площадке изыскания и подготовить документацию, в 2024 году — начать монтажные работы. На базе будут работать 25 человек.

Проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Администрация Уфы окажет содействие в оформлении земельного участка.

ООО «Фортуна плюс» зарегистрировано в августе 2019 года. Компания занимается деятельностью ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В 2021 году выручка оценивалась в 65,4 млн руб., чистая прибыль — в 80 тыс. руб. Ранее инвестор открыл в Уфе три кафе.

Майя Иванова

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