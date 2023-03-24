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Житель Сарапула осудили за подделку страхового полиса ОСАГО

В Удмуртии перед судом предстал 32-летний житель Сарапула. Мужчину признали виновным в подделке страхового полиса ОСАГО (ч.1 ст. 327 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Установлено, что мужчина отсканировал полис ОСАГО, после чего с помощью компьютерной программы изменил ряд позиций, в том числе срок страхования, дату заключения договора и выдачи полиса. Затем он распечатал документ и предъявлял его сотрудникам ГИБДД.

Суд приговорил мужчину к ограничению свободы сроком на два месяца.

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