В Башкирии экс-начальника ОГИБДД приговорили к четырем годам колонии за взятки

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор бывшему начальнику отделения ГИБДД отдела МВД по Шаранскому району, сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. Он признан виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», осужден 48-летний Рамиль Ахметов. Установлено, что в 2019-2020 годах к нему обратились три человека, лишенные водительских прав, которые не сдали свои удостоверения в органы ГИБДД, в связи с чем срок лишения течь не начал. После получения взяток осужденный вносил ложные сведения в информационную базу ГИБДД о дате лишения водительских прав, что сократило сроки окончания наказания. В результате взяткодатели были необоснованно допущены до экзамена на получение водительского удостоверения.

Суммы взяток варьировались от 10 тыс. до 15 тыс. руб. В общей сложности Рамиль Ахметов получил 40 тыс. руб.

Подсудимый вину не признал. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов на тот же срок.

Майя Иванова

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