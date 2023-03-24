Ярославский депутат пожаловался на отказы в страховке машин такси

Страховые компании в Ярославской области отказываются страховать машины такси или вводят значительные повышающие коэффициенты. Об этом на заседании экономического комитета думы заявил депутат Константин Гриднев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Гриднев

Фото: Ярославская областная дума Константин Гриднев

Фото: Ярославская областная дума

Законодатель привел разницу цен между страховкой обычного владельца автомобиля и автомобиля такси. «Обычный гражданин страхует автомобиль на 8 тыс. руб., а такси начинается от 30 тыс. и выше. И то отказываются страховать. По факту у нас больше 90% всего парка такси страховки неправильные»,— пояснил Константин Гриднев.

Депутат рассказал, что сам пытался застраховать автомобили такси у федерального страховщика в Ярославле.

«Будете страховать? Нет, не будем. Дайте официальный отказ. Они понимают, что это чревато. Они включили процедуру. У машины переславская прописка, пригоните ее в Ярославль. Мы ее осмотрим и месяц будем рассматривать — страховать или нет. Через 28-30 дней пригоните машину еще раз, мы ее застрахуем. Но это издевательство над предпринимателем»,— рассказал Константин Гриднев.

Депутат предложил подключиться к решению проблемы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфиру Бакирову. Омбудсмен видит вариант обращения в прокуратуру.

«Такие действия страховщиков являются прямым нарушением федерального законодательства. Отказать они вам не могут. Затягивание процесса делается осознанно. Если такие факты есть, я готов их рассматривать и при поддержке прокуратуры принимать меры»,— заявил Альфир Бакиров.

Андрей Иванов