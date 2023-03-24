Ярославский депутат пожаловался на отказы в страховке машин такси

Страховые компании в Ярославской области отказываются страховать машины такси или вводят значительные повышающие коэффициенты. Об этом на заседании экономического комитета думы заявил депутат Константин Гриднев.
Константин Гриднев
Фото: Ярославская областная дума
Законодатель привел разницу цен между страховкой обычного владельца автомобиля и автомобиля такси. «Обычный гражданин страхует автомобиль на 8 тыс. руб., а такси начинается от 30 тыс. и выше. И то отказываются страховать. По факту у нас больше 90% всего парка такси страховки неправильные»,— пояснил Константин Гриднев.
Депутат рассказал, что сам пытался застраховать автомобили такси у федерального страховщика в Ярославле.
«Будете страховать? Нет, не будем. Дайте официальный отказ. Они понимают, что это чревато. Они включили процедуру. У машины переславская прописка, пригоните ее в Ярославль. Мы ее осмотрим и месяц будем рассматривать — страховать или нет. Через 28-30 дней пригоните машину еще раз, мы ее застрахуем. Но это издевательство над предпринимателем»,— рассказал Константин Гриднев.
Депутат предложил подключиться к решению проблемы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфиру Бакирову. Омбудсмен видит вариант обращения в прокуратуру.
«Такие действия страховщиков являются прямым нарушением федерального законодательства. Отказать они вам не могут. Затягивание процесса делается осознанно. Если такие факты есть, я готов их рассматривать и при поддержке прокуратуры принимать меры»,— заявил Альфир Бакиров.