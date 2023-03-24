СКР возбудил уголовное дело по факту смертельного травмирования женщины упавшим с крыши снегом

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели жительницы Кировского района Перми из-за падения снега с крыши жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла сегодня утром возле дома, расположенного на ул. Ушакова, 20. Проходившая у дома женщина была смертельно травмирована упавшим с крыши куском снега со льдом. Следователями проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. В управляющей компании, оказывающей услуги, проводится обыск. По данным паблика «ЧП Пермь», дом обслуживает управляющая компания «Кристалл».

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.