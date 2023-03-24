Компания ГК «Таврос» намерена вложить 10 млрд рублей в агропарк в Башкирии

Уральская мясная компания (входит в группу компаний «Таврос») намерена создать в Уфимском районе рядом с деревней Подымалово агропромышленный парк «Таврос агропарк» с общим объемом инвестиций 10 млрд руб. Это будет площадка с производственной, логистической, инженерной инфраструктурой для резидентов в сфере переработки сельхозпродукции. Проект рассматривался на «Инвестчасе» с участием главы Башкирии Радия Хабирова, сообщили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам гендиректора компании Рината Зайнуллина, с учетом будущих вложений резидентов капитализация проекта к 2025 году может достичь 25 млрд руб. На первом этапе в агропарке будут работать порядка 80 человек, в перспективе — до 500, отметил господин Зайнуллин. На площадке планируется открыть оптово-розничный рынок, комплекс по переработке мясной продукции для розничных сетей, торгово-сервисные предприятия.

Инвестпроект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот и возмещением части затрат на создание инфраструктуры. Радий Хабиров заявил, что в июне инвесторы должны начать строительство.

ООО «Уральская мясная компания» зарегистрировано в 2011 году в Буздякском районе Башкирии. В 2021 году прибыль составила 180,5 млн руб. при выручке 161,6 млн руб.

Влада Шипилова

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