«Яргорэлектротранс» проиграл суд подрядчику непостроенного троллейбусного депо

АО «Яргорэлектротранс» (ЯрГЭТ) выплатит неустойку в 1,1 млн руб. подрядной организации АО «Брянскагромпроект», отвечавшей за реконструкцию цеха обслуживания троллейбусов в Ярославле. Решение арбитражного суда Ярославской области вступило в силу 15 марта 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Непостроенное депо на Ленинградском проспекте

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Непостроенное депо на Ленинградском проспекте

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Троллейбусное депо на Горвалу в Ярославле было ликвидировано в 2020 году, участок отдан инвестору под строительство жилья. Тогда же в мэрии объявили, что новая стоянка для троллейбусов будет построена в трамвайном депо на Ленинградском проспекте. В феврале 2021 года АО «Яргорэлектротранс» заключило договор с подрядчиком АО «Брянскагропромпроект» на реконструкцию цеха обслуживания троллейбусов на Ленинградском проспекте. Сумма договора составила 35 млн руб.

Соглашение исполнено не было, цех не построен, договор расторгнут осенью 2021 года.

«АО "Брянскагропромпроект" из 8 видов работ, указанных в графике выполнения работ по реконструкции цеха ежедневного обслуживания троллейбусов, выполнены только работы по демонтажу и монтажу стеновых сэндвич-панелей, установке оконных блоков и демонтажу пола»,— указывали в «ЯрГЭТ».

«Яргорэлектротранс» удержал банковскую гарантию в 3,9 млн руб. в счет выставленной подрядчику неустойки за просрочку работ и подал в суд на выплату еще 9 млн. Подрядчик подал встречный иск, не видя своей вины в невыполненной работе и требуя вернуть удержанные по банковской гарантии деньги.

При рассмотрении дела ярославское электротранспортное предприятие ссылалось на тяжелое финансовое положение, кредиторскую задолженность в сумме 160,5 млн руб. Был приведен и расчет потерь от ежедневного холостого хода троллейбусов, которые ездили на ночевку в другое депо, расположенное на улице Гагарина.

«С 09.07.2021г. по 19.10.2022г. обществом были понесены реальные убытки в виде дополнительных затрат по электроэнергии, износу троллейбусных шин, увеличению затрат на зарплату водителей троллейбуса в размере 4 780 537,86 руб.»,— отмечали в «Яргорэлектротрансе».

Арбитражный суд Ярославской области при рассмотрении встречных исков вынес решение в пользу подрядчика, обязав «ЯрГЭТ» вернуть часть удержанной банковской гарантии в сумме 1,1 млн руб. Обе стороны подали апелляцию на вынесенное решение. 15 марта 2023 года Второй арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы суда в Ярославле. Решение вступило в законную силу.

Строительство стоянки для троллейбусов на Ленинградском проспекте так и не возобновлялось. В решении арбитража указано, что «Яргорэлектротранс» вновь занялся проектом и произвел перерасчет сметы. Дополнительные затраты, связанные с увеличением сметной стоимости работ, на предприятии оценили еще в 8,9 млн руб.

Андрей Иванов