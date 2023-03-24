В Норильске штормовой ветер снес крышу жилого дома

Сильный порыв ветра сорвал крышу жилого дома в Норильске. Видео ЧП очевидцы разместили в социальных сетях. В администрации города корреспонденту «Ъ-Сибирь» сообщили, что готовится официальное сообщение о происшествии.

По данным очевидцев, пострадала крыша дома №1 по улице ул. 50 лет Октября. Обломки упали на припаркованный внизу автомобиль. Это уже четвертый случай за несколько дней когда порывами ветра с жилого здания срывает крышу.

17 марта в администрации Норильска сообщали, что мэр Дмитрий Карасев посетил пострадавшие от штормового ветра объекты. Он пообещал взять восстановление крыш под личный контроль. Деньги на ремонт будут выделены из резервного фонда города, работы уже начали.

Ранее прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с разрушением крыш. Ведомство контролирует восстановление объектов. Как сообщили корреспонденту «Ъ-Сибирь» в пресс-службе прокуратуры, данный случай также будет взят на контроль.

«Проведен осмотр кровель с участием специалиста стройнадзора. Предварительно установлено, что причиной обрушения явилось несоответствие проектной документации климатическим условиям. В настоящее время осуществляется сбор и анализ документов»,– сообщили в прокуратуре.

Согласно прогнозу Среднесибирского УГМС, 24 марта на юге Таймырского МР по-прежнему ожидается снег, метель, а также очень сильный южный ветер с порывами до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с. 25 марта по прогнозу специалистов порывы стихнут до 8-13 м/с, однако местами скорость ветра может достигать 17-22 м/с.

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Сергей Балин