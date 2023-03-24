Почти 40% татарстанцев готовы снизить зарплатные ожидания для сохранения места работы

В Татарстане 37% опрошенных жителей готовы снизить собственные зарплатные ожидания, чтобы сохранить свое нынешнее место работы или чтобы гарантийно получить новую работу. Опрос провели специалисты сервиса по поиску работы hh.ru.

При этом в большей степени на уступки готовы пойти работники в сфере ИТ-технологий (54%), в сфере инвестиций и консалтинга (51%) и в сфере искусства и развлечений (40%).

43% татарстанцев при этом не готовы пойти на понижений зарплаты ради сохранения текущего места работы или трудоустройства на новое место.

"Ъ-Казань"