На дорожную разметку в Уфе потратят до 100 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 4 апреля выберет подрядчика нанесения дорожной разметки, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 100 млн руб., в том числе в текущем году выделят 3 млн руб., в 2026 году — 97 млн руб., он будет оплачен из бюджета Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Работы необходимо провести с даты заключения контракта по 31 июля текущего года, а также с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Разметка белого и желтого цвета будет выполняться термопластиком, а также микростеклошариками.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Управление дорожного хозяйства Башкирии направило на нанесение горизонтальной разметки на дорогах регионального и межмуниципального значения в Архангельском, Аургазинском, Бирском, Благоварском, Благовещенском, Гафурийском, Давлекановском, Иглинском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Мишкинском, Нуримановском, Уфимском и Чишминском районах 101,5 млн руб. Контракт заключен 14 марта с АО «Башкиравтодор». Исполнить его необходимо до 15 октября.

Майя Иванова

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